Подмосковье 01 декабря 2023, 16:24 Подмосковные аграрии закупили 542 трактора и 142 комбайна за 4 года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Производители сельскохозяйственной продукции из Подмосковья продолжают обновлять парк техники. Часть затрат на покупку тракторов, комбайнов и других машин компенсирует регион.

За четыре года агропромышленные предприятия приобрели 542 трактора, 102 зерноуборочных и 41 кормоуборочный комбайн, и еще 2 640 прочих сельскохозяйственных машин.

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«Технику аграрии приобретают в том числе по программам „Росагролизинга“. Правительством области компенсируется не менее 20% стоимости сельхозтехники. За последние годы на эти цели направили больше двух миллиардов рублей из бюджета», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В 2023 году субсидию на покупку техники получили 57 хозяйств, в том числе пять фермерских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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