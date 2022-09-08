Подмосковные аграрии выполнили почти 30% годового плана по севу озимых культур | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 14:25)

Подмосковные аграрии выполнили почти 30% годового плана по севу озимых культур

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Сев зерновых и масличных озимых культур продолжается в Подмосковье. Аграрии уже засеяли около 30 тысяч гектаров земли.

«По данным на 7 сентября, озимые в регионе посеяны на 31 965 гектарах земли — это 29% от плана. Большую часть площадей занимают зерновые. Рапс посеян на 6537 гектарах», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Среди городских округов региона лидирует Зарайск — там уже засеяно 7676 гектаров. На втором месте Луховицы с результатом 4037 гектаров. Чуть меньше 3000 гектаров обработано в Серебряных Прудах, Ступине и Можайске.

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В Подмосковье продолжается и сбор урожая овощей. К концу года в регионе будет около 220 гектаров теплиц с разными культурами, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Сельское хозяйство

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