Подмосковные аграрии выиграли 15 грантов на стартапы. Им дали свыше 50 млн рублей
Всего в этом году было заявлено 28 участников. Из них допустили 18, но гранты выиграли 15. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Среди наших победителей два фермерских хозяйства, зарегистрированных в этом году, и 13 физических лиц, которые должны в течение месяца зарегистрировать их в регионеАндрей Разин.
Благодаря всем полученным средствам аграрии смогут развить молочное, мясное, рыбное и другие производства. Полная сумма поддержки — 50,6 миллиона рублей.
Средства получили фермеры из Истры, Талдома, Клина, Луховиц, Озер, Шаховской, Щелкова, Орехово-Зуева, Коломны, Серебряных Прудов и Богородского округа.
На развитие растениеводства выдано шесть грантов, молочного животноводства — пять, мясного — два, рыбоводства и пчеловодства предоставлено по одномуАндрей Разин.
Он добавил, что гранты «Агростартап» помогут решить вопросы хранения и переработки продукции, покупки оборудования или материалов. Аграрии приобретут сельскохозяйственную технику, транспорт и не только.
Ранее он рассказал, что двум семейным фермам из Подмосковья выделили гранты на сумму 32,7 миллиона рублей. Это хозяйства Щелковского и Богородского округов. Такие средства помогут им построить животноводческий комплекс, купить технику, новый скот и не только.