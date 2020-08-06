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    06 августа 2020, 13:57

    Подмосковные аграрии выиграли 15 грантов на стартапы. Им дали свыше 50 млн рублей

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Фермерам Подмосковья дали 15 грантов «Агростартап». Они выиграли их на конкурсе, проведенном областным Минсельхозпродом. Каждый победитель смог получить до шести миллионов рублей. А общая сумма поддержки составила почти 51 миллион.
    Подмосковные аграрии выиграли 15 грантов на стартапы. Им дали свыше 50 млн рублей

    Всего в этом году было заявлено 28 участников. Из них допустили 18, но гранты выиграли 15. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

    Среди наших победителей два фермерских хозяйства, зарегистрированных в этом году, и 13 физических лиц, которые должны в течение месяца зарегистрировать их в регионе

    Андрей Разин.

    Благодаря всем полученным средствам аграрии смогут развить молочное, мясное, рыбное и другие производства. Полная сумма поддержки — 50,6 миллиона рублей.

    Средства получили фермеры из Истры, Талдома, Клина, Луховиц, Озер, Шаховской, Щелкова, Орехово-Зуева, Коломны, Серебряных Прудов и Богородского округа.

    На развитие растениеводства выдано шесть грантов, молочного животноводства — пять, мясного — два, рыбоводства и пчеловодства предоставлено по одному

    Андрей Разин.

    Он добавил, что гранты «Агростартап» помогут решить вопросы хранения и переработки продукции, покупки оборудования или материалов. Аграрии приобретут сельскохозяйственную технику, транспорт и не только.

    Ранее он рассказал, что двум семейным фермам из Подмосковья выделили гранты на сумму 32,7 миллиона рублей. Это хозяйства Щелковского и Богородского округов. Такие средства помогут им построить животноводческий комплекс, купить технику, новый скот и не только.

    Новости SMI.FM