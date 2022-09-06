Подмосковные аграрии смогут получить льготы на маркетплейсах | 360°

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Подмосковье
07 сентября 2022, 11:00
Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье
Власть
07 сентября 2022, 10:39
Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий
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Важное
07 сентября 2022, 10:35
Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса
Подмосковье
07 сентября 2022, 10:19
Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья
Подмосковье
07 сентября 2022, 10:18
Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились
Важное
07 сентября 2022, 10:00
Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года
Важное
07 сентября 2022, 09:56
Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин
Важное
07 сентября 2022, 09:47
Президент Путин сообщил, что уровень безработицы в России опустился ниже 4%
Важное
07 сентября 2022, 09:42
Россия утратила доверие к доллару и евро — Путин