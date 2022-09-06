Подмосковные аграрии смогут получить льготы на маркетплейсах | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные аграрии смогут получить льготы на маркетплейсах pixabay.com

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Предприниматели в Подмосковье до 11 сентября могут принять участие в конкурсе, главной наградой которого являются субсидии для работы на маркетплейсах. Посредством этой субсидии можно компенсировать до половины всех затрат на размещение продуктов на площадках, а также на рекламу. В целом размер субсидии может дойти до 500 тысяч рублей.

«Подмосковные сыровары, например, уже оценили удобство работы с маркетплейсами. Свою продукцию реализуют «Сыр & Beer», фермерская сыроварня «Осташево» и сыроварня «De Famille», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Партнерами такой инициативы, очень удобной для предпринимателей, стали многие маркетплейсы. В том числе, такие популярные, как OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито и другие. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно сначала оставить заявку на портале государственных и муниципальных услуг.

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