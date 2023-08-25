25 августа 2023, 15:51
Подмосковные аграрии смогут поделиться на всероссийском конкурсе опытом трудоустройства молодежи
Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи начнется 1 сентября. Подмосковные аграрии смогут подать заявку на участие до 2 октября на платформе.
Принять участие в конкурсе могут представители организаций, которые помогают трудоустроиться молодежи в различных сферах экономики.
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«Подмосковные аграрные предприятия принимают молодежь на практику, разрабатывают программы наставничества, участвуют в разработке образовательных программ для аграрных специальностей в учебных заведениях», — заявил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Конкурс проводится в восьми номинациях. Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.
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Сельское хозяйство
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