Подмосковье 25 августа 2023, 15:51 Подмосковные аграрии смогут поделиться на всероссийском конкурсе опытом трудоустройства молодежи Unsplash

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Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи начнется 1 сентября. Подмосковные аграрии смогут подать заявку на участие до 2 октября на платформе.

Принять участие в конкурсе могут представители организаций, которые помогают трудоустроиться молодежи в различных сферах экономики.

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«Подмосковные аграрные предприятия принимают молодежь на практику, разрабатывают программы наставничества, участвуют в разработке образовательных программ для аграрных специальностей в учебных заведениях», — заявил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Конкурс проводится в восьми номинациях. Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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