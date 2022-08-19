Подмосковные аграрии приняли участие в форуме об эффективности бизнеса

сеПодмосковные аграрии приняли участие в форуме «Производительность труда и повышение эффективности бизнеса». Форум провели с подачи Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Он прошел 16 и 17 августа.

«В форуме приняли участие представители ООО «Кондитерская фабрика «Победа», ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», ООО «МАЙ», ООО «Царицино эталон», ООО «Мегапак», ООО «Чистая вода». Они изучали изучали инструменты повышения эффективности производственных процессов, разбирали кейсы внедрения цифровой трансформации на предприятиях», — отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, подмосковные предприятия на текущий момент каждый год позволяют региону занимать ведущие позиции по производству продуктов питания. Например, по итогам второго квартала этого года Подмосковье оказалось на первом месте в стране по производству фруктовых джемов и желе, по итогам первого квартала — оказалось лидером по шоколаду и какаосодержащих продуктов. Форум позволит аграриям и далее продуктивно развивать свое производство. Например, эффективно улучшать рабочие процессы, оптимизировать их.

В форуме приняли участие представители власти, бизнес-сообщества, промышленного сектора, а также эксперты. Они рассказали о производственных системах предприятий, основных направлениях государственной политики по поддержке конкурентоспособности российских предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье.