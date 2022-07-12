Подмосковные аграрии представят новые технологии на выставке в Домодедове

«Агрополигон-2022» объединит аграрием со всего региона. В деревне Барыбино Домодедовского округа они представят современную технику, демонстрационные посевы, системы питания и защиты овощей.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка пройдет 22 июля на опытной станции ВНИИ агрохимии. Глава Минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что событие станет знаковым для работников сельского хозяйства области.

Источник фото: телеканал «360»

«Свою продукцию представят ведущие производители семян, удобрений и средств защиты растений — АО „Еврохим“, ТОО „Казфосфат“, ПАО „ФосАгро“, АО „Щелково Агрохим“, АО „ФМРус“, ООО „Союзагрохим“ и другие», — добавил он.

Также на мероприятии обсудят вопросы комплексного применения удобрений и средств защиты растений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что регион займется развитием агропромышленного комплекса вместе с компанией «Иннопрактика».