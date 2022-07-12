Подмосковные аграрии представят новые технологии на выставке в Домодедове
«Агрополигон-2022» объединит аграрием со всего региона. В деревне Барыбино Домодедовского округа они представят современную технику, демонстрационные посевы, системы питания и защиты овощей.
Выставка пройдет 22 июля на опытной станции ВНИИ агрохимии. Глава Минсельхоза Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что событие станет знаковым для работников сельского хозяйства области.
«Свою продукцию представят ведущие производители семян, удобрений и средств защиты растений — АО „Еврохим“, ТОО „Казфосфат“, ПАО „ФосАгро“, АО „Щелково Агрохим“, АО „ФМРус“, ООО „Союзагрохим“ и другие», — добавил он.
Также на мероприятии обсудят вопросы комплексного применения удобрений и средств защиты растений.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что регион займется развитием агропромышленного комплекса вместе с компанией «Иннопрактика».