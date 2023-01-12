12 января 2023, 17:30
Подмосковные аграрии получат субсидии на 5 миллиардов рублей в этом году
В этом году Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 миллиарда рублей по 30 видам субсидий. Деньги направят в животноводство, производство молока и другие сферы.
«За счет федеральных средств будет выделено 1,3 миллиарда рублей, из областного бюджета — 3,8 миллиарда рублей», — пояснил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Больше всего средств направят на развитие племенного животноводства, производство молока и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
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Сельское хозяйство
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