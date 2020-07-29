Подмосковные аграрии подали почти 30 заявок на гранты. Они смогут получить до 6 млн рублей

Аграрии смогут получить гранты на создание и развитие своих проектов. Благодаря этому в регионе появятся дополнительные рабочие места и крестьянско-фермерские хозяйства.

Этот конкурс состоится 31 июля. Он будет уже второй по счету. Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки проводят в регионе с 2019 года Андрей Разин.

Принимать документы начали 1 июня. Максимальный размер гранта — шесть миллионов рублей. Деньги выделят на покупку земельных участков, строительство или ремонт помещений.

Объем средств, предусмотренный на данный грант в 2020 году, — 50,7 миллиона рублей Андрей Разин.

Он добавил, что гранты «Агростартап» помогут решить вопросы хранения и переработки продукции, покупки оборудования или материалов. Аграрии приобретут сельскохозяйственную технику, транспорт и не только.

«На сегодняшний день заявки на получение грантов этого вида поддержки подали 28 претендентов», — отметил Андрей Разин.

Ранее он рассказал, что двум семейным фермам из Подмосковья выделили гранты на сумму 32,7 миллиона рублей. Это хозяйства Щелковского и Богородского округов. Такие средства помогут им построить животноводческий комплекс, купить технику, новый скот и не только.