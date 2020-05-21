Подмосковные аэропорты приняли более 11 тысяч прилетевших из-за рубежа россиян с апреля
За это время в областные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский россияне вернулись из 43 стран. Почти семь тысяч жителей столицы, Подмосковья и девяти ближайших регионов отвезли домой.
И 2322 человек разместили в десяти обсерваторах на карантин, сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево.
Обсерваторы — это пансионаты или санатории, находящиеся в собственности Подмосковья, и частные гостиницы, согласившиеся помочь на время карантина разместить людейНаталья Адигамоваминистр имущественных отношений Подмосковья.
А в аэропортах россиян встретили работники Роспотребнадзора и Министерства транспорта Подмосковья. Сначала всем выдают средства защиты. После этого пассажиры проходят санитарный контроль, и затем их адресно развозят.
В Минтрансе выделили 50 автобусов, которые дезинфицируют и проверяют до и после поездок. Задействованы 100 водителей — они соблюдают меры безопасности. Работают только в масках и перчатках. Все обеспечены антисептиками.
Карантин в обсерваторах Подмосковья
Таким образом, жителей столицы, Подмосковья или ближайших регионов отвозят домой, а дальних — размещают в обсерваторах по одному или два человека — реже семьями. Их обеспечивают трех-пятиразовым питанием в номере и направляют к врачам на осмотр.
При этом после прохождения в Московской области карантина некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей домой. Доставку всех остальных россиян осуществляет Минтранс региона.
На сегодняшний день в обсерваторах находятся 877 жителей, а выписали оттуда уже 1445 человек.