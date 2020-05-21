Подмосковные аэропорты приняли более 11 тысяч прилетевших из-за рубежа россиян с апреля

С начала апреля аэропорты Подмосковья приняли более 11 тысяч россиян, прилетевших из-за рубежа. Это 81 рейс. Правительство области помогло им вернуться домой или доставило в обсерваторы для двухнедельного карантина.

За это время в областные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский россияне вернулись из 43 стран. Почти семь тысяч жителей столицы, Подмосковья и девяти ближайших регионов отвезли домой.

И 2322 человек разместили в десяти обсерваторах на карантин, сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Обсерваторы — это пансионаты или санатории, находящиеся в собственности Подмосковья, и частные гостиницы, согласившиеся помочь на время карантина разместить людей Наталья Адигамова министр имущественных отношений Подмосковья.

А в аэропортах россиян встретили работники Роспотребнадзора и Министерства транспорта Подмосковья. Сначала всем выдают средства защиты. После этого пассажиры проходят санитарный контроль, и затем их адресно развозят.

В Минтрансе выделили 50 автобусов, которые дезинфицируют и проверяют до и после поездок. Задействованы 100 водителей — они соблюдают меры безопасности. Работают только в масках и перчатках. Все обеспечены антисептиками.

Карантин в обсерваторах Подмосковья

Таким образом, жителей столицы, Подмосковья или ближайших регионов отвозят домой, а дальних — размещают в обсерваторах по одному или два человека — реже семьями. Их обеспечивают трех-пятиразовым питанием в номере и направляют к врачам на осмотр.

При этом после прохождения в Московской области карантина некоторые регионы присылают транспорт, чтобы забрать своих жителей домой. Доставку всех остальных россиян осуществляет Минтранс региона.

На сегодняшний день в обсерваторах находятся 877 жителей, а выписали оттуда уже 1445 человек.