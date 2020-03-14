Подмосковные аэропорты напомнили пассажирам об усилении контроля в зонах прилета

В зонах прилета подмосковных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковского разместили информационные таблички. В них пассажирам напомнили, что будут бесконтактно измерять температуру из-за угрозы распространения вирусных заболеваний, в том числе нового типа коронавирусной инфекции.

Эту процедуру должны пройти все, кто прибыл из-за границы: как пассажиры, так и члены экипажа. Бесконтактное измерение температуры поможет узнать, есть ли у прибывших в страну инфекционные признаки заболевания.

Пассажирам напомнили, что для профилактики вирусных заболеваний в общественных местах нужно пользоваться одноразовыми медицинскими масками или респираторами. Менять их нужно каждые 2–3 часа. Кроме того, важно тщательно мыть руки с мылом и водой после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми. Следует дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Полный перечень рекомендаций можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора и на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья. Кроме того, рекомендации можно получить на горячей линии Роспотребнадзора по коронавирусу — 8-800-555-49-43, а также на горячей линии Росздравнадзора — 8-800-550-99-03.