13 июля 2020, 19:24
Подмосковные абоненты смогут назначить онлайн дату техобслуживания газового оборудования
У абонентов Мособлгаза появилась возможность в онлайн-режиме назначать дату технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минэнерго.
Отмечается, что зарегистрированным в личном кабинете заблаговременно приходит смс с плановой датой визита специалиста или уведомление по электронной почте. Дату можно изменить, пройдя по ссылке.
С начала нынешнего года у 25 тысяч жителей региона работники Мособлгаза выполнили техническое обслуживание газового оборудования. В частности, специалисты проверили герметичность соединений и отключающих устройств, а также провели работы по выявлению неисправного оборудования и утечек газа.