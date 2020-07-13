Подмосковные абоненты смогут назначить онлайн дату техобслуживания газового оборудования

Отмечается, что зарегистрированным в личном кабинете заблаговременно приходит смс с плановой датой визита специалиста или уведомление по электронной почте. Дату можно изменить, пройдя по ссылке.

С начала нынешнего года у 25 тысяч жителей региона работники Мособлгаза выполнили техническое обслуживание газового оборудования. В частности, специалисты проверили герметичность соединений и отключающих устройств, а также провели работы по выявлению неисправного оборудования и утечек газа.