Подмосковье 23 января 2024, 17:39 Подмосковную УК «Профсервис» оштрафуют за долги перед энергетиками ГУСТ МО

Читать 360tv в

Управляющую компанию «Профсервис» привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Арбитражный суд подтвердил законность этого решения.

В июне 2023 года выяснилось, что УК накопила долг за электроэнергию перед ресурсоснабжающей организацией в размере около миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает два средних ежемесячных платежа, что относится к грубым нарушениям. «Профсервис» привлекли к административной ответственности, но коммунальщики с этим не согласились и обратились в арбитражный суд. Там законность требований подтвердили.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».