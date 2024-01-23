23 января 2024, 17:39
Подмосковную УК «Профсервис» оштрафуют за долги перед энергетиками
Управляющую компанию «Профсервис» привлекли к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований. Арбитражный суд подтвердил законность этого решения.
В июне 2023 года выяснилось, что УК накопила долг за электроэнергию перед ресурсоснабжающей организацией в размере около миллиона рублей. Эта сумма значительно превышает два средних ежемесячных платежа, что относится к грубым нарушениям. «Профсервис» привлекли к административной ответственности, но коммунальщики с этим не согласились и обратились в арбитражный суд. Там законность требований подтвердили.
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