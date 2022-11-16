Подмосковье 16 ноября 2022, 16:47 Подмосковную технику для тушения лесных пожаров подготовят к новому сезону за зиму

Читать 360tv в

Пожароопасный сезон официально завершился в Подмосковье. В ближайшее время технику, которая все теплые месяцы помогала тушить возгорания, отремонтируют и законсервируют до весны.

Реклама

«На всех 27 лесопожарных станциях „Центрлесхоза“ начинаются работы по техобслуживанию и проверке состояния техники. Почти 120 автоцистерн и оборудование для подачи воды приведут в порядок и поставят на консервацию до весны», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Часть техники — примерно 350 единиц — оставят на боевом посту после ремонта. Она понадобится для прочистки просек зимой, подготовки хранилищ снега и выполнения других мероприятий.

«Консервация техники на зиму — это ответственный этап нашей работы, ее необходимо выполнить до наступления холодов. Заодно проверим укомплектованность филиалов машинами и оборудованием», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Этой осенью лесничие Подмосковья получили 462 новых комплекта зимней одежды с курткой и полукомбинезоном, а также теплыми сапогами и шапкой. Сотрудники «Центрлесхоза» готовы для работы в лесу в холодное время года. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создавать лесопарки на территории региона, и эта работа уже началась.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.