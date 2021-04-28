Цифровой рывок. Подмосковную скорую помощь наградили за труд и новые подходы к работе

Цифровизация дала значимый толчок в развитии скорой помощи Подмосковья. Во время пандемии на областные подстанции легла особенно усиленная нагрузка, но в тех же условиях появились новые возможности. Губернатор Андрей Воробьев наградил тех, кто посвятил себя этому направлению, в День работника скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Он навестил врачей подстанции скорой помощи Красногорска. Здесь начали тестировать пилотный проект, который позволяет ответственному специалисту получать кардиограммы прямо с мест работы бригад.

«Я кардиолог и занимаюсь тем, что принимаю и обрабатываю электрокардиограммы, которые наши бригады скорой помощи снимают на вызове. Они сразу же приходят мне на пульт, а моя задача — интерпретировать их», — сказал заведующий отделом медицинской эвакуации Максим Моисеев.

Это пилотный для Подмосковья проект — он существует лишь месяц. Глава Подмосковья отметил, что служба скорой помощи развивается, и поблагодарил врачей за их труд.

Источник фото: телеканал «360»

Вы, есть такое выражение, „повидали в жизни все“. Я хочу вас поблагодарить, а в вашем лице — всю большую команду Московской области. Очень надеюсь, что дальше будем справляться еще лучше. Для этого мы внедряем цифровые решения: планшеты, IP-телефонию Андрей Воробьев.

Задача IP-телефонии — не потерять ни одного звонка. Например, если оператор в городском округе не возьмет трубку, то звонок переадресуют областной службе. Все подстанции Подмосковья полностью переведут на IP-телефонию летом.

Воробьев вручил специалистам подстанции скорой помощи в Красногорске 16 государственных наград.

«Сегодня День работника скорой помощи. В последнее время, наверное, каждый человек понимает, насколько важна, сложна ваша работа. И мы прекрасно понимаем, что со своей стороны должны направлять на эту службу заметные ресурсы», — сказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев рассказал, что в прошлом году в Московской области работали 500 бригад, а сегодня регион выходит на уровень 700-750.

«Нам нужны новые врачи, новые фельдшеры. Я очень надеюсь, что они будут прибавляться в Московской области», — добавил Воробьев.

Ранее подмосковные подстанции скорой помощи получили 42 новые машины со всей медицинской техникой. Среди них есть те, которые относятся к классу B, и реанимобили.