Подмосковье 04 марта 2024, 11:18 Подмосковную систему оповещения проверят с включением электросирен 6 марта Unsplash

Читать 360tv в

Комплексная проверка системы оповещения жителей пройдет в Подмосковье 6 марта. С 10:30 до 12:00 во всех городах и поселках прозвучат электросирены.

Это ежегодная проверка системы оповещения жителей. Она пройдет с включением электросирен и в режиме непрерывного звукового вещания, передавая сообщение «Внимание всем!».

Реклама

В 10:43 на федеральных радио- и телеканалах, а также в эфире «Телеканала 360 Новости» появится речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Подмосковья, МЧС России и «Добродел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».