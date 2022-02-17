Подмосковную систему оповещения проверят с включением электросирен 2 марта

Систему оповещения всех жителей Подмосковья проверят с включением электросирен 2 марта. Это сделают в режиме непрерывного звукового вещания с 10:30 до 12:00.

Жителей предупредили, что в 10:43 по телевидению и радио будут передавать сообщение «Техническая проверка».

В подмосковной системе гражданской обороны по сигналу «Внимание всем» включат радиотрансляционные приборы, приемники и телевизоры, настроенные на федеральные каналы связи.

Прослушать передаваемые сообщения можно будет и на «Телеканале 360».

Это комплексная проверка готовности автоматизированной системы оповещения населения Московской области.