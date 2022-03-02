Подмосковную систему оповещения не станут проверять 2 марта

Проведение проверки системы оповещения населения в Подмосковье отменили. Запустить громкоговорители планировали в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отменить и перенести на другую дату проверку системы оповещения населения решили во время заседания рабочей группы правительственной комиссии. В Подмосковье включить громкоговорители должны были в 10:30 2 марта.

«Во всех субъектах страны будут перенесены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, запланированные на 2 марта», — заявили в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что работу проведут в другой день. Проверка включает в себя запуск электросирен, а также изменение вещания общероссийских телеканалов и радиостанций.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера», — пояснили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что аналогичные проверки уже проводили в марте и октябре 2021 года.