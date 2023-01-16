Подмосковье 16 января 2023, 18:06 Подмосковную систему экомониторинга воздуха высоко оценили на федеральном уровне

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В Государственной думе прошел круглый стол «Мониторинг шума и загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на качество жизни людей». Опытом создания сети наблюдения за состоянием атмосферного воздуха поделился министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Министр экологии Подмосковья рассказал, что система мониторинга воздуха в регионе — это 264 стационарных поста и четыре мобильные лаборатории. В прошлом году с привлечением таких лабораторий было проведено около 960 надзорных мероприятий, удалось ликвидировать более 200 несанкционированных источников выбросов, также была проведена программа модернизации предприятий. В итоге количество жалоб на загрязнение воздуха в Московской области снизилось на 70%, сообщил Тихон Фирсов.

Также представители подмосковного Минэкологии выдвинули ряд инициатив по расширению работы в данном направлении. В частности, они предложили издать нормативный акт по оборудованию предприятий высоких классов опасности датчиками контроля качества воздуха. Помимо этого, предлагается создать программу газификации промышленности, чтобы окончательно уйти от ископаемого топлива.

Участники круглого стола высоко оценили уровень экомониторинга в Московской области. В собрании, помимо депутатов, приняли участие сенаторы, руководители федеральных ведомств, эксперты и представители регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту.

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