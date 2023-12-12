Подмосковье 12 декабря 2023, 10:26 Подмосковную систему экологического мониторинга одобрили в РАН Фото Минэкологии

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Российская академия наук одобрила подмосковную систему экологического мониторинга. Ее представили на комитете по программе ООН по окружающей среде.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, систему одобрили ведущие ученые России. На встрече также обсудили ее дальнейшее развитие.

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«Наша система экологического мониторинга не только подтвердила свою эффективность на практике, но и была одобрена ведущими учеными России. Мы получили рекомендации от академиков РАН по улучшению уже действующей системы, примем их во внимание и будем развивать дальше», — сказал он.

Создание подсистем мониторинга воздуха позволило снизить уровень загрязнения до 17-23% и уменьшить количество жалоб на 82%.

До 2028 года в регионе внедрят автоматический мониторинг промышленных выбросов, парниковых газов, поверхности и подземных ввод, а также другие функции.

«Мы рады, что наша работа одобрена такими высококлассными специалистами. Важно постоянно совершенствоваться, а для этого необходимо общаться с учеными, посвятившими свою жизнь науке. Только научный подход и практическое применения результатов исследований помогут достичь наилучших результатов в области экологического мониторинга», — отметил министр.

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