Подмосковную сеть МФЦ признали лучшей в России | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковную сеть МФЦ признали лучшей в России

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В Подмосковье активно развивается сеть МФЦ для удобства жителей. Недавно Московская область стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России-2021» в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ». Этот конкурс ежегодно проводится силами Минэкономразвития России. Итоги были объявлены 30 сентября на торжественной церемонии в Уфе.

«В Подмосковье очень высокий уровень качества оказания государственных услуг. Это отмечают жители региона — например, в недавнем голосовании на портале „Добродел“ 99% опрошенных положительно оценили работу подмосковных центров госуслуг. Неслучайно сеть „Мои Документы“ Московской области стала победителем престижного всероссийского конкурса. Мы и в дальнейшем продолжим развивать МФЦ и улучшать качество обслуживания населения», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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От Московской области на конкурс представили МФЦ, которые расположены в Дубне, Мытищах, Одинцове, Сергиевом Посаде, Брехове, Солнечногорске. Цены государственных услуг оценивались по разным критериям и показателям. Например, по тому, насколько разнообразные услуги предоставляет МФЦ, как там соблюдается фирменный стиль, насколько доступны для жителей его офисы. Анализировались также рабочие инструменты, которые задействуются в центрах «Мои документы». В целом в Московской области работают 126 офисов МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделений.

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Ранее сообщалось, что в Московской области продолжают переводить все больше услуг в цифровой формат. Сейчас не выходя из дома можно заказать еду, такси, подарки близким и многое другое. Переводят в режим онлайн и государственные услуги. Подробнее об этом рассказал Андрей Воробьев.

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