Подмосковную радиолокационную станцию «Дон-2Н» модернизировали

Специалисты модернизировали уникальную радиолокационную станцию «Дон-2Н», расположенную в Подмосковье. Об этом рассказал гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

«Сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности», — процитировало его словам РИА «Новости».

Он пояснил, что изменились и количественные, и качественные характеристики. Однако какие конкретно, он не уточнил.

Станция «Дон-2Н» входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство станции началось в 1978 году, уже в 1989-м ее приняли на вооружение. Через два года она была введена в эксплуатацию, и с тех пор станция непрерывно несет дежурство.

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