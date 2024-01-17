Подмосковье 17 января 2024, 15:04 Подмосковную продукцию представят на 20 международных выставках в 2024 году Unsplash

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Экспортеры Московской области смогут принять участие в 20 международных выставках в 2024 году. Это стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Выставки пройдут в России, Китае, странах СНГ, ОАЭ, Кении и Иране. Это отличная возможность представить свою продукцию компаниям, специализирующимся в разных сферах.

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Первая выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA пройдет уже 23 января в Москве.

Ознакомиться с полным перечнем выставок и подать заявку на участие можно на сайте Фонда. Компании могут получить и другие услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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