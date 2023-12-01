Подмосковье 01 декабря 2023, 18:50 Подмосковную практику в сфере земельного контроля признали лучшей в России МИО МО

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Земельные инспекторы Подмосковья выполняют важную работу: проводят информирование граждан, профилактические визиты, консультирование и другие необходимые процедуры. Практику Московской области в этой сфере признали лучшей в России.

Например, инспекторы обнаружили заборы на землях неразграниченной государственной собственности в Балашихе и Одинцове. Нарушения также устранили в Богородском округе и в Павловском Посаде. Раньше сельхозземли зарастали сорняками, а теперь там посадили озимую пшеницу.

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Жителям Подмосковья напоминают, что у каждого участка есть свой вид разрешенного использования. Так, землю можно использовать только в соответствии с ВРИ, либо сменив его на законных основаниях.

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