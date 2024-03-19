Подмосковье 19 марта 2024, 11:12 Подмосковную молодежь пригласили на творческий чемпионат «АртМастерс» Пресс-служба Минобразования МО

Читать 360tv в

Подмосковную молодежь пригласили на чемпионат творческих компетенций «АртМастерс». Победители получат денежные призы на покупку оборудования и инструментов для реализации своих проектов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, принять участие в национальном чемпионате могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Реклама

«АртМастерс» — это соревнования специалистов в области креативных индустрий, культуры и цифрового искусства. Подать заявку можно только в одной компетенции. Среди них — режиссер, художник по свету, фотограф и другие.

Победители получат денежные призы, которые можно будет потратить на образовательные цели, покупку оборудования и инструментов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».