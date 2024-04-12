Подмосковье 12 апреля 2024, 17:59 Подмосковную молодежь пригласили на конкурс проектов по развитию сельских территорий Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Конкурс «Молодежь селу» пройдет в Подмосковье в рамках всероссийского проекта «Сельское подворье». Участники представят проекты по развитию территорий, внедрению новых технологий и созданию рабочих мест.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, проекты будут оценивать по нескольким критериям. Это инновационность, потенциал для развития, экономическая эффективность, социальная значимость и другие.

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«Основная цель конкурса — повысить престиж жизни и работы в сельской местности. Также это отличная возможность для молодого поколения показать свой творческий потенциал и внедрить инновационные идеи в развитие сельских территорий, в частности разработать проекты по внедрению новых технологий и создании рабочих мест на селе», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.

Принять участие в конкурсе могут жители от 18 до 40 лет, а также общественные объединения. Заявки будут принимать до 30 июня по электронной почте directorate@leader-ea.su. Результаты объявят 1 октября.

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