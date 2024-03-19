Подмосковье 19 марта 2024, 18:02 Подмосковную молодежь пригласили на форум по созданию информационного контента в интернете Министерство образования Московской области

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Подмосковную молодежь пригласили на всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт». На нем расскажут о создании просветительского контента в интернете

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, подать заявку на форум можно по ссылке до 27 марта. На него пригласили молодых людей от 18 до 35 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.

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На форуме проведут лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные конкурсы и многое другое. Участники узнают о методике работы с информацией, формировании личного контента, способах борьбы с фейками и особенностяи профессиональной журналистики.

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