Подмосковье 07 апреля 2023, 10:16 Архив Подмосковья провел экскурсию для студентов Серпуховского колледжа Фото: архивный отдел г.о. Серпухов

Читать 360tv в

Архивы Подмосковья регулярно проводят экскурсии для жителей региона. Так, учреждение в Серпухове посетили студенты местного колледжа.

«Встреча получилась интересная и очень теплая. Мы, архивисты, считаем, что такие встречи проводить важно и нужно для сохранения истории родного края, вовлечения молодежи в процесс сохранения семейных документов и традиций», — сказала начальник архивного отдела Степанова Татьяна.

Реклама

Студентов заинтересовали старые документы, которые были представлены на мини-выставке. Это метрическая книга о бракосочетании Благовещенской церкви за 1846 год, газеты «Коммунист» и другие.

Студенты также узнали об особенностях составления родословной. Об этом им рассказала исследователь Котова Светлана. Этим делом она занимается уже семь лет.

«Восстановление своей родословной процесс крайне увлекательный и подчас напоминает работу детектива. В процессе поиска можно „заново“ познакомиться со своим прадедами, узнать их имена, сословия, род деятельности, погрузиться в особенности семейного и бытового уклада, а иногда всплывают новые удивительные факты», — сказала она.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».