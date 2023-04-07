07 апреля 2023, 10:16
Архив Подмосковья провел экскурсию для студентов Серпуховского колледжа
Архивы Подмосковья регулярно проводят экскурсии для жителей региона. Так, учреждение в Серпухове посетили студенты местного колледжа.
«Встреча получилась интересная и очень теплая. Мы, архивисты, считаем, что такие встречи проводить важно и нужно для сохранения истории родного края, вовлечения молодежи в процесс сохранения семейных документов и традиций», — сказала начальник архивного отдела Степанова Татьяна.
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Студентов заинтересовали старые документы, которые были представлены на мини-выставке. Это метрическая книга о бракосочетании Благовещенской церкви за 1846 год, газеты «Коммунист» и другие.
Студенты также узнали об особенностях составления родословной. Об этом им рассказала исследователь Котова Светлана. Этим делом она занимается уже семь лет.
«Восстановление своей родословной процесс крайне увлекательный и подчас напоминает работу детектива. В процессе поиска можно „заново“ познакомиться со своим прадедами, узнать их имена, сословия, род деятельности, погрузиться в особенности семейного и бытового уклада, а иногда всплывают новые удивительные факты», — сказала она.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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Серпухов
Студенты
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