Подмосковье 20 февраля 2023, 14:25 Подмосковную кондитерскую фабрику «Победа» наградили за помощь бойцам СВО

Читать 360tv в

Егорьевское отделение «Боевого братства» наградило кондитерскую фабрику «Победа» за помощь бойцам СВО. С начала спецоперации она отправила на фронт свыше 15 тонн своей продукции.

Руководитель фабрики Ольга Муравьева рассказала, что компания — это семейное предприятие, всегда готовое оказать поддержку нуждающимся.

Реклама

«Для нас это очень важно. Чтобы наши дети видели, насколько необходима помощь. Мы стараемся всегда принимать участие там, где это нужно. Дарим вместе с шоколадом частичку своей любви и души», — сказала она.

Реклама

С начала СВО фабрика отправила на фронт свыше 15 тонн сладостей. Также предприятие активно участвует в мероприятиях, которые организуют ветераны. За это компания получила благодарственное письмо «Боевого братства».

«Вы делаете большое дело. Особенно сейчас, когда идет специальная военная операция. Продукцией фабрики вы скрашиваете будни ветеранов, мобилизованных и их семей», — сказал глава отделения братства Сергей Сывороткин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».