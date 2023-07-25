Подмосковье 25 июля 2023, 03:56 Подмосковную IDEA признали одной из лучших в России по качеству изделий из пластика Фото: unsplash.com

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Компания «М-пластика» из Богородского округа стала дипломантом конкурса на соискание премий правительства РФ в области качества. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего премии получили 12 российских компаний.

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Предприятие производит изделия из пластика для кухни, ванной и сада под собственным брендом IDEA. Организация делает подносы, сушилки, различные емкости, в том числе для пищевых продуктов, хлебницы и разделочные доски, этажерки, ящики, органайзеры для мастерских, кашпо для дома, вазоны для сада и другое.

Компания работает на рынке с 1997 году. За это время организация нарастила ассортимент до 700 наименований.

В прошлом году «М-пластика» получила заем Фонда развития промышленности на приобретение пресс-форм для выпуска новых изделий. Мощность предприятия составит 9,6 миллиона штук в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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