Подмосковье 01 февраля 2024, 12:01 Подмосковную экономическую зону «Дубна» подключили к 4G Unsplash

Читать 360tv в

Правый берег ОЭЗ «Дубна» обеспечили скоростным интернетом. Компания «Мегафон» подключила особую экономическую зону к 4G. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Особая экономическая зона „Дубна“ — это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. Здесь работают более семи тысяч специалистов, которым необходима качественная цифровая инфраструктура и беспрерывный доступ к различным онлайн-сервисам», — отметил директор компании «Мегафон» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Реклама

Ранее в этой части ОЭЗ практически отсутствовал мобильный интернет 4G. В Мингосуправления Московской области уточнили, что новые базовые станции обеспечат более качественное и стабильное покрытие. Это позволит жителям и бизнесу пользоваться современными технологиями и быть на связи в любое время и в любом месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».