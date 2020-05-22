Подмосковную деревню Рычково газифицировали. Это поможет более 200 жителям

Больше 200 человек из подмосковной деревни Рычково смогут подключиться к газу. Его сделали доступным для котельной и жителей 30 домов. И это пятый газопровод, построенный в области с начала года по губернаторской программе.

В деревне под Истрой проложили сети общей протяженностью 2,16 километра. Эту работу выполнили сотрудники Мособлгаза. Жители могут подать заявку на технологическое подключение, сообщил генеральный директор организации Игорь Баранов.

Газопровод строили чуть больше шести месяцев Игорь Баранов.

Отправить заявку на присоединение удобнее всего в «Личном кабинете». Сведения по теме можно уточнить на сайте или горячей линии 8 (800) 200-24-09.

А проложили сети в рамках программы губернатора «Развитие газификации Московской области до 2025 года». По поручению Андрея Воробьева эти работы выполняют по запланированным срокам, несмотря на пандемию.

«До конца года будут построены и введены в эксплуатацию 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Всего с начала года Мособлгаз ввел в эксплуатацию больше 30 километров сетей по губернаторской программе.

Возобновление строительства началось в Подмосковье 18 мая. Так, правительство частично ослабило ограничения в период пандемии.