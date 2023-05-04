Подмосковье 04 мая 2023, 14:37 Подмосковному объединению «Гжель» исполнился 51 год https://welcome.mosreg.ru/

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Крупнейшей российской компании, производящей в Московской области фарфоровые изделия народного художественного промысла в стиле гжель, 4 мая исполнился 51 год. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«„Объединение „Гжель“ — создатель и правообладатель современных художественно-стилевых особенностей гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь веков», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на предприятии реализуют программу комплексного развития традиционного промысла. В рамках проекта в компании действует кластер, который включает в себя музей с пятью тысячами экспонатов, интерактивных зон и образовательных площадок.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Турмаршруты и проекты, включающие объекты креативных индустрий».

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