Подмосковье 19 мая 2023, 21:32 Подмосковному гвардейскому зенитно-ракетному полку исполнилось 80 лет

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Гвардейскому зенитному ракетному Бобруйско-Берлинского Краснознаменного орденов Александра Невского, Кутузова и Богдана Хмельницкого полку исполнилось 80 лет. Празднование организовали во Фрязине.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и ветераны части, представители Госдумы, регионального правительства, местных органов власти, а также молодежно-патриотических движений.

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Перед началом торжественной части зачитали поздравление от губернатора Андрея Воробьева.

«Сегодня мы вспоминаем и наших дедов, и прадедов, которые защищали небо в Великую Отечественную войну. Здорово, что поздравить военнослужащих части и ветеранов приехала наша молодежь — это ребята из местного отделения „Юнармии“ Лицея „Фрязино“, школы имени Покрышкина», — сообщил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Ветеранов части наградили медалями «80 лет Бобруйско-Берлинскому ЗРП», им вручили памятные подарки.

«От имени всего нашего ветеранского сообщества хочу поздравить вас с большим событием — 80-летием образования 629-го зенитно-ракетного полка, имеющего такой статус и заслуги, которые, наверное, не имеет ни один полк ВС РФ», — отметил председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль.

Перед участниками также выступил оркестр первого армии особого назначения.

«Большая воинская слава, воинский подвиг и история у данного подразделения начинается с 1942 года. Бойцы участвовали в защите Сталинграда, в укреплении рубежей нашей Родины, и долгие годы они продолжают работать на обороноспособность нашей страны», — заявил глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

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