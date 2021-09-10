Подмосковному экспорту предрекли рост на 170 миллионов долларов в год

Новые меры поддержки позволят увеличить объемы экспорта Подмосковья на 170 миллионов долларов в год. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в Подмосковье начали действовать две новые меры поддержки для экспортоориентированных предприятий. Первая — это компенсация части затрат на логистику, вторая — на сертификацию.

«Мы ожидаем, что возмещением затрат на транспортные услуги при осуществлении международных перевозок, смогут воспользоваться порядка 500 региональных предприятий», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Министр отметила, что еще около 150 компаний смогут получить компенсацию затрат на сертификацию продукции в соответствии с требованиями иностранных контрагентов. Ожидается, что благодаря мерам поддержки будет рост регионального экспорта на 170 миллионов долларов в год. Обе программы уже доступны для предпринимателей в Фонде поддержки ВЭД Московской области. Подробности об условиях и о том, как оставить заявки можно узнать по телефону: 8 495 150 39 41.