Подмосковному бизнесу помогут внедрять современные цифровые технологии на предприятиях

Сумма кредита на реализацию проекта по внедрению цифровых технологий может составить от 25 миллионов до 5 млрд рублей, на реализацию комплексной программы по цифровизации — от 500 млн до 10 миллиардов рублей. Ставка по кредиту составит от 1% до 5%. Срок кредитования — до конца 2024 года.

Заемные средства можно будет использовать для закупки и внедрения отечественных IT-продуктов, программно-аппаратных комплексов, ПО, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий.

«Данная мера поддержки позволит не только ускорить процессы цифровизации российской экономики, но и поддержит отечественных разработчиков. В Подмосковье, в частности, IT-сфера развивается достаточно активно, ежегодно появляются новые компании. Новыми инвесторами из этого сектора востребованы площадки в подмосковных особых экономических зонах технико-внедренческого типа — в Дубне и Фрязине. Здесь есть необходимая промышленная и технологическая инфраструктура, а также квалифицированные кадровые ресурсы для эффективного развития IT-проектов. Уже сегодня подмосковные предприятия предлагают уникальные продукты, которые можно будет применить в рамках реализации национальной цели «Цифровая трансформация», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подробную информацию о льготном кредите на реализацию проектов в области цифровизации бизнеса можно получить по телефону горячей линии 0150.