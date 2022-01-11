Лотошино ждет новый виток развития. Парк культуры там уже называют подмосковным Петергофом

Перепись показала, что население Лотошина выросло на 75%, а значит, требуется больше ощутимых перемен в образовании, благоустройстве и других сферах. Это губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул на встрече с главой городского округа Екатериной Долгасовой. По его словам, среди важных задач подключение домов к газу, развитие школ и сельского хозяйства.

«По последней переписи вы выросли на 75% — около 30 тысяч человек у вас сейчас живут. Расскажите, чем занимаетесь, какая помощь вам нужна», — спросил губернатор.

Глава городского округа Екатерина Долгасова рассказала, что в президентский проект «Социальная газификация» вошло уже 36 населенных пунктов в Лотошине.

Будет газ — будете дальше расти. К вам будут приезжать люди отдыхать, жить. А мы будем заниматься хозяйством: ЖКХ, образованием, благоустройством Андрей Воробьев.

Он напомнил, что перед Подмосковьем стоит задача провести газ в села и деревни, включенные в президентский проект, до конца 2022 года.

Сельское хозяйство

Отдельное внимание в Лотошине уделяют и отрасли сельского хозяйства. Екатерина Долгасова сделала на этом особый акцент.

«Мы территория отдаленная — у нас 124 населенных пункта. И в отрасли сельского хозяйства на 2021 год у нас инвестиций были привлечено на 230 миллионов рублей», — сказала она.

И подчеркнула, что в 2022 году цель — увеличить инвестиции в этой сфере в 2,5 раза. А значит, уже до 620 миллионов рублей.

У нас возрождается рыбокомбинат — это 1,5 тысячи гектаров водной глади, аквакультура Екатерина Долгасова.

Кроме того, построят комплекс переработки зерна. Он очень важен для городского округа, ведь здесь в оборот ввели уже около 19 тысяч гектаров земли. Все это позволит создать 250 рабочих мест в этом году.

«Мы дополнительно привлекли тепличный комплекс. Это у нас будут георгины, пионы — уже около 30 тысяч кустов высадили. Будет практически город-сад», — заключила Долгасова.

Подмосковный Петергоф

По словам главы Лотошина, благоустройство — то, что важно для каждого человека, ведь всем хочется комфортно и уютно проводить время.

«Мы уже закончили благоустройство центральной части. Это пешеходная зона поселка Лотошино», — рассказала она.

Долгасова добавила, что большой популярностью пользуется парк культуры и отдыха. За время новогодних праздников его посетили более шести тысяч жителей и гостей.

Очень популярное место. И гордость берет в том плане, что гости из соседних регионов, а это Тверская область, в народе назвали это подмосковным Петергофом Екатерина Долгасова.

А в центре поселка открыли аллею русской литературы. Она тоже привлекает гостей и туристов.

«Мы здесь вас обязательно поддержим. Уже в государственную программу включили. Я прошу вас очень внимательно работать с подрядчиками, которые будут работы выполнять. Обязательно приеду, и мы с вами посмотрим, как идет благоустройство», — сообщил Андрей Воробьев.

Образование

Екатерина Долгасова доложила, что центральная школа № 1 в поселке Лотошино вошла вошла в топ-100 — заняла 29 место.

«В прошлом году мы были 359-ми. На 330 шагов мы скакнули вперед. В нашем округе выполнены указы президента. У нас нет второй смены. Ранее мы открыли дополнительный корпус школы № 2 и вторую смену ликвидировали», — сообщила она.

Более того, в школе № 2 есть бесплатное образование. Ребята учатся по направлениям механика и вождение. А в школе № 1 после капитального ремонта тоже будут внедрять эту услугу.

«Очень важно, чтобы школа работала полным циклом. То есть максимально привлекайте преподавателей, чтобы детям было интересно. И до 14:00, и после 14:00», — подытожил губернатор Подмосковья.