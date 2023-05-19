Подмосковье 19 мая 2023, 11:29 Подмосковной Системе-112 в июне исполнится 8 лет Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Региональная служба спасения уже почти восемь лет помогает жителям Подмосковья в критических ситуациях. Около четырех тысяч специалистов обеспечивают бесперебойную круглосуточную работу Системы-112.

Подмосковная Система-112 включает более 500 объектов и тысячу автоматизированных рабочих мест. Это самая масштабная служба спасения в России.

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Обратившись на единый номер «112», человек попадает на оператора того муниципального образования, где он находится. Если вызов не успевают принять в течение первых восьми секунд, звонок перенаправляют на сотрудника основного или резервного центров обработки вызовов. Далее информация направляется в одну или несколько экстренных служб и на место выезжают скорая, пожарная или спасатели.

Система-112 — это помощь в формате одного окна. Жители только сообщают о происшествии, а операторы сами передают вызовы во все необходимые инстанции.

Через несколько дней, 1 июня Системе-112 Подмосковья исполнится восемь лет. Первый вызов был принят в этот день в 2015 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

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