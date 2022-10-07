Подмосковной компании предоставили землю для выращивания корма для скота | 360°

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Подмосковной компании предоставили землю для выращивания корма для скота

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Подмосковной компании «НОКА АГРО» предоставили в аренду земельный участок площадью порядка 43 гектаров, который расположен на территории Сергиево-Посадского городского округа. Как рассказали в Минимущства Подмосковья, землю будут задействовать для того, чтобы посеять там многолетние травы.

«Компания „НОКА АГРО“ является крупнейшим производителем сырого молока в Подмосковье, на рынке уже более 15 лет. По программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства предприятие получило земельный участок площадью порядка 43 гектаров, на котором планирует выращивать многолетние травы», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Землю получить предприятию удалось в кратчайшие сроки. Общее поголовье уже составило более 13 тысяч голов. Для посевов собираются использовать огромную площадь — порядка 28 тысяч гектаров. За счет этого «Нока Агро» сможет обеспечить себя грубыми, сочными и зерновыми кормами.

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Компания владеет производственными активами в Лотошине, Сергиевом Посаде и Раменском. Свою продукцию она на данный момент поставляет некоторым крупным российским производителям.

Как рассказал главный агроном «Нока Агро» Владимир Кудашов, в этой команде будут работать настоящие профессионалы своего дела. Они не опасаются браться за самые сложные задачи, очень хотят, чтобы отечественное сельское хозяйство в России активнее и активнее развивалось. Если у компании появится дополнительный участок, то получится сразу же расширить существующий агробизнес, а при условиях импортозамещения это будет особенно важно.

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