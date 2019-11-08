Подмосковной Кашире присвоили статус особой экономической зоны

Седьмого ноября городскому округу Кашира был присвоен статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа в соответствии с постановлением правительства РФ. Документ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

ОЭЗ будут создавать в рамках соглашения, заключенного между министерством экономического развития Российской Федерации, правительством Московской области и администрацией городского округа Кашира.

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«Это знаковое и долгожданное событие для Подмосковья. Особые экономические зоны — наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ожидается, что в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ «Кашира» появится порядка 600 рабочих мест. Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 5,7 миллиарда рублей, планируется создание более 1,5 тысяч рабочих мест.

«Кашира — четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 миллиардов рублей», — сказал Андрей Воробьев.

У ОЭЗ «Кашира» есть существенные свободные мощности электроснабжения — свыше 150 МВт, в них нуждаются многие высокотехнологичные компании.

На сегодняшний день в Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых уже 4 особых экономических зоны — в Дубне, Фрязине, Ступине и Кашире.