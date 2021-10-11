Скорость и маневренность. Подмосковной ГИБДД вручили 19 новых мотоциклов BMW

Подмосковной ГИБДД вручили ключи от 19 современных мотоциклов BMW. Они помогут улучшить профилактику аварийности на дорогах. У этих машин хорошая защита от влаги и ветра, а работать они могут как при дожде, так и солнце. Ключи передал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Глава региона напомнил, что на прошлой неделе на одном из совещаний президент еще раз обратил внимание на высокий уровень аварийности.

«Уже на протяжении восьми-девяти лет мы все занимаемся тем, чтобы ДТП на дорогах было меньше, — это комплексная совместная работа. И наша встреча здесь посвящена именно этому — обсуждению и принятию решений, которые снижают ДТП, травмы и гибель людей. Для нас это является ключевой задачей», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что в Подмосковье проводят масштабную работу в этом направлении. Разделяют дорожные потоки, добавляют предупредительные знаки, а аварийные места оснащают всем необходимым, включая специальное освещение.

Наша задача — сделать Подмосковье самым безопасным регионом. Мы реализуем много разных программ с главком, и я уверен, что в том числе ваша лепта очень важна и заметна. Поэтому разрешите сегодня вручить ключи — они не первые и не последние Андрей Воробьев.

Такую работу, по словам губернатора, будут продолжать, ведь оснащение всех сотрудников должно быть на высоком уровне. Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил ГИБДД за труд.

Источник фото: телеканал «360»

«Вся эта работа очень важна, поэтому в вашем лице я хотел бы поблагодарить весь личный состав, который этим занимается внимательно и профессионально», — подытожил он.

Начальник Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов отметил, что новые мотоциклы адаптированы для спецслужбы и дорожно-патрульной работы.

Сегодня губернатор Подмосковья вручил нам ключи от 19 мотоциклов фирмы BMW — очень хорошая техника, которая предназначена для профилактики аварийности мототранспорта на дорогах Виктор Кузнецов.

По его словам, в следующем году контролировать дорожную обстановку в Московской области будут при помощи более чем 150 мотоциклов.

Источник фото: телеканал «360»

«Уверен, что это позволит нам снизить дорожную аварийность в Подмосковье», — подчеркнул Кузнецов.

Полковник полиции Сергей Чарыков отметил, что мотоциклы ВМW, выданные сотрудникам, отличаются от гражданских. У них есть специальные функции.

По его словам, это современные доработанные мотоциклы, которые собирают уже специально для полицейских.

Ежегодно в Московской области увеличивается автопарк — очень большим становится. На двух колесах мы достаточно быстро передвигаемся с одного на другое место и несем службу Сергей Чарыков.

Источник фото: телеканал «360»

Чарыков добавил, что диапазон скорости у таких мотоциклов от трех до 260 километров в час.