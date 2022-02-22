Подмосковного ветерана с оркестром поздравили с Днем защитника Отечества

В Красногорске ветерана Великой Отечественной войны с оркестром поздравили с Днем защитника Отечества. На фронте он был тяжело ранен, но сумел выжить, в мирное время построил счастливую семейную жизнь, стал отцом трех дочерей. Об этом он рассказал «360».

Простой солдат — Эдуард Васильевич Зайцев — кавалер ордена Красной звезды. Он служил в пехоте Первого Прибалтийского фронта. Участвовал в наступательной операции «Багратион». В боях под Ригой он получил серьезное сквозное ранение, но смог добраться до полевого лагеря.

«Вижу противника, в какой-то момент и он опередил меня, и кровь ручьем, горло, в легкое попало», — рассказал Эдуард Васильевич.

Когда началась война, он еще учился в школе. Вместе с родителями и двумя братьями Зайцев жил в небольшом поселке Кардымово возле Смоленска. С войны не вернулся отец и брат Вадим — танкист.

После войны Эдуард Васильевич работал учителем истории, 20 лет был директором детского дома-интерната. Построил счастливую семейную жизнь, стал отцом трех дочерей, у него есть внук, четыре внучки и девять правнуков.

Дети бережно хранят его историю. Показывают письма, которые отец и брат присылали Эдуарду Васильевичу с фронта.

Ветеран отметил 95-летний юбилей, но он до сих пор читает исторические книги, в курсе всех новостей и любит заниматься огородом.