Подмосковье 05 июля 2023, 13:04 Подмосковного поэта Михаила Тарасова-Арбатского представили к медали за развитие современной литературы Пресс-служба городского округа Подольск

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Поэта из Подольска Михаила Тарасова-Арбатского представили к медали «Просветители Кирилл и Мефодий» от президиума Российского союза писателей, сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области. Жителя Подольска отметили за развитие современной русской литературы.

Союз российских писателей учредил медаль в 2023 году в день памяти святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия, также знаменательная дата посвящена славянской письменности и культуры. Награду присуждают поэтам и писателям за вклад в русскую литературу, которые имеют значительные достижения.

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По словам Михаила Тарасова-Арбатского, к медали его представили за стихотворение «Погоди, внучок, мы сами…», на основе которого автор написал поэму. Торжественное вручение пройдет в Центральном доме литераторов в Москве 14 сентября.

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