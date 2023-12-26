Подмосковье 26 декабря 2023, 17:20 Подмосковного подрядчика «Лесинфо» внесли в реестр недобросовестных поставщиков Комитет лесного хозяйства Московской области

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В декабре управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области на два года включило ООО «Лесинфо» в Реестр недобросовестных поставщиков. Об этом рассказал председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

Ведомство заключило с компанией госконтракт. Подрядчик обязался ухаживать за молодняком в Наро-Фоминском лесничестве. Работы выполняли в рамках проекта «Экология».

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«Согласно контракту, работы соответствующего качества ООО „Лесинфо“ должно было проводить в заявленных объемах и в установленные сроки. Однако работы выполнены не были», — уточнили в комитете.

В итоге ведомство расторгло договор и потребовало уплату неустойки.

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