Подмосковное Видное примет чемпионат Европы по мотоболу в 2020 году

Видное Ленинского городского округа примет чемпионат Европы по мотоболу в 2020 году. Спортивное соревнование привлечет в город туристов и будет способствовать привлечению инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Стали известны хозяева чемпионатов Европы по мотоболу на ближайшие четыре года. В 2020 году Евро примет Видное Ленинского городского округа. Такое решение было принято на второй сессии спортивных комиссий FIM Europe (международная федерация, отвечающая за организацию мотоциклетных соревнований) в итальянском Фьюмичино.

В заседании рабочей группы принимал участие президент видновского мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нифантьев. Евро-2020 состоится в подмосковном Видном, на стадионе «Металлург», с 6 по 12 сентября.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

В составе сборной России представлено немало игроков мотобольного клуба «Металлург». Для них, равно как для болельщиков и жителей Ленинского округа, принимать такое серьезное спортивное мероприятие, как чемпионат Европы, в родном крае очень почетно.

Президент клуба «Металлург» Валерий Нифантьев высказал уверенность в том, что проведение чемпионата Европы в Видном даст мощный импульс к развитию территории.

«Благодаря чемпионату увеличится количество туристов, будет привлечен большой поток инвестиций. Это станет хорошим подспорьем для наших предпринимателей и улучшит экономическую ситуацию в муниципалитете. Уверен, что мы с достоинством проведем чемпионат и радушно примем гостей, как и полагается широкой русской душе», — сказал Валерий Нифантьев.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

В чемпионате Европы планируют принять участие семь стран: Россия, Германия, Франция, Голландия, Белоруссия, Литва и Украина. В Европейской мотоциклетной федерации отмечают, что ближе к чемпионату предварительные данные и состав участников могут быть изменены.

Житель Видного Марк Юдкевич рад, что город выбрали для проведения чемпионата Европы по мотоболу в 2020 году. «Это говорит о том, что мы можем организовать достойный прием командам и болельщикам из разных стран. Я уверен, что они по достоинству оценят и наш обновленный стадион, и комфортность проживания в Видном», — прокомментировал Марк Юдкевич.

Еще один местный житель, Валентин Терехов, заметил, что спорту в Ленинском округе уделяется все больше внимания: появляются современные спортивные площадки, в спорткомплексах открываются новые секции.

«Из спортивных направлений меня больше привлекает футбол. Смотрю игры по телевизору, посещаю матчи на стадионах и играю в него сам. Так как мотобол представляет собой игру в футбол на мотоциклах и игра проводится на поле размером с футбольное, имеющем небольшие различия в разметке, этот вид спорта также стал мне интересен», — поделился Валентин Терехов.

Когда появляется возможность, мужчина всегда приходит с женой и детьми на матчи мотобольной команды «Металлург». «Чемпионат Европы мы точно не пропустим и придем поболеть за наших спортсменов!» — пообещал Валентин Терехов.