Подмосковье 04 декабря 2023, 17:23 Подмосковное варенье из огурцов получило звание лучшего гастрономического сувенира России Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Компания «Огуречная столица» из Луховиц победила в номинации «Гастрономический сувенир» на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Всего участники из 75 регионов России и Республики Беларусь представили свыше трех тысяч товаров.

«В финальном этапе конкурса приняло участие более 600 авторов из 60 регионов страны. По оценкам экспертов, предприятие из Луховиц Московской области стало лучшим в номинации „Гастрономический сувенир“, представив жюри и гостям свою уникальную продукцию — сладости из огурцов», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Компания также занимается производством зефира и огурцов в шоколаде. На конкурсе хозяйство из Луховиц представило три вида своего варенья из огурцов: классическое, с яблоками, а также пряное для иммунитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».