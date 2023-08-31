Подмосковье 31 августа 2023, 23:43 Подмосковное управление ЗАГС проведет прямой эфир по вопросам регистрации ребенка 6 сентября РИА «Новости»

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Главное управление ЗАГС по Московской области 6 сентября проведет прямую трансляцию на своем Telegram-канале. В эфире выступит первый заместитель начальника ведомства Ольга Малахова, которая ответит на актуальные вопросы, связанные с темой регистрацией рождения ребенка.

В ходе трансляции затронут темы подачи заявления в ЗАГС не по месту жительства, порядок оформления регистрации рождения, присвоение фамилии ребенку и многое другое.

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Предложить вопрос для эфира можно через личный кабинет на портале госуслуг. Наиболее интересные обращения озвучат в прямом эфире, на остальные заявители получат письменный ответ.

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