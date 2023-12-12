12 декабря 2023, 09:59
Подмосковное управление региональной безопасности предупредило жителей о новом виде мошенничества
Жителям Подмосковья напомнили о схеме мошенничества, путем которой злоумышленники получают доступ к персональным данным. Для этого они представляются сотрудниками мобильных операторов.
Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, мошенники звонят якобы из сотовой компании и сообщают о том, что им поступила заявка на перевод номера к другому оператору. После этого предлагают перейти на выгодный тариф, для активации которого нужно назвать код из СМС. С его помощью злоумышленники настраивают переадресацию сообщений и звонков с номера абонента на свой собственный, чтобы перехватывать уведомления банковских и других приложений.
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В такой ситуации необходимо отменить переадресацию, заблокировать все карты и сообщить о случившемся в банк. После этого нужно проверить доступ ко всем важным сервисам и кредитную историю.
Жителей призывают не сообщать никакие коды и другую информацию незнакомцам.
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Мошенничество
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