Подмосковье 29 января 2024, 12:34 Подмосковное управление МЧС и «Мособлгаз» заключили соглашение о взаимодействии Главное управление МЧС России по Московской области

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Компания «Мособлгаз» и МЧС России по Московской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи поставили руководитель чрезвычайного ведомства Подмосковья генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Согласно документу, стороны будут проводить совместную информационно-профилактическую работу с населением: разъяснять гражданам правила безопасности в быту, в том числе обучать безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.

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