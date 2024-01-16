Подмосковье 16 января 2024, 17:16 Подмосковное управление безопасности предупредило жителей о новом виде мошенничества Unsplash

Читать 360tv в

Мошенники не оставляют надежды нажиться на честных гражданах. Зачастую для этого используются самые разные схемы. На этот раз злоумышленники решили воспользоваться популярностью сериала «Слово пацана».

Не прошло и трех месяцев с премьеры, как мошенники уже придумали, как нажиться на популярном сериале, и запустили пирамиду по его мотивам. Организаторы предлагают гражданам сделать взнос в криптовалюте, а взамен получить некие токены.

Реклама

Злоумышленники уверяют, что эти токены представляют ценность и будут расти в цене. Они обещают, что чем больше людей будет в проекте, тем быстрее вырастит в цене «пацанская крипта».

Однако на деле инвестиционный проект мошенников уже внесен в реестр финансовых пирамид ЦБ. Это значит, что вкладчики почти наверняка потеряют все свои вложения и останутся с бесполезной цифровой валютой.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило, как можно распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой злоумышленников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».